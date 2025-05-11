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        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!

        İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü ve 40 yolcunun da yaralandığı metrobüs kazası, araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:39
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        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
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        Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 40 kişi de yaralandı. Ebru Heper'in (37) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Hayatını kaybeden Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı bakım hiç yok." diye konuştu.

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        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebru Heper’in cenazesinin memleketi Sivas’a gönderileceği öğrenildi.

        HEPER'İN DAYISI: "BAKIM HİÇ YOK"

        Ebru Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp’a geldik, Adli Tıp’tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece’ye, oradan direkt memleketi Sivas’a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt’ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.

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