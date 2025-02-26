Beykoz Belediyesi'nin eski müdürüne adli kontrol
Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Beykoz Adliyesi'ne çıkarılan E.D, savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklanması istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin, karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.