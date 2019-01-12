DEDEKTİFİN TRAJEDİSİ

Bir sabah dedektif karısıyla tartıştı, cep telefonu ve anahtarlarını almadan evden çıktı.

Akşam saatlerinde eve döndüğünde, evde bir meslektaşını korkmuş haldeki karısını ve öldürülmüş bir adam buldu. Stevens'ın karısı olayı anlattı:

“Kapı zilini duyduğumda oturma odasında oturuyordum. Kocam olduğunu düşündüm ve kapıyı açtım. Ama hırsız beni itti ve ben de onu bıçakladım”

Dedektif polisin karısını tutuklamayı emretti çünkü karısı onu öldürmeyi planlamıştı. Dedektif bunu nasıl anladı?