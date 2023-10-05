NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Çadırcılar Caddesi No:96'da K.Ö. ve P.Ö. kardeşlerin "Öztürk Tekstil" adlı iş yerlerinin, yan tarafta da No:98'deki iş yerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin olduğu anlatıldı.

İddianameye göre Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in iş yeri önünde toplandı.

Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme oldu. Polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi.