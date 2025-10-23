Beyazıt Öztürk'ten özel heykel

Beyazıt Öztürk, çağdaş sanata odaklanan ve kültürel üretimi uzun süredir destekleyen Borusan Otomotiv için özel bir heykel tasarladı. Yaklaşık 1.60 metre boyutundaki eser, İstinye Borusan Otomotiv showroom’unda kalıcı olarak sergileniyor.

Art IV Gallery Project, projenin danışmanlığını ve sanatçı iletişimini üstlenerek süreci yönetti. Proje fikri, Art IV Gallery Project tarafından geliştirilmiş olup, kurucusu Eda Kırlangıç tarafından Borusan Otomotiv yönetimine sunuldu. Art IV Gallery Project, iş birliği sürecinin temellerini atarak Borusan Otomotiv ekibinin katkılarıyla eserin hayata geçirilmesini sağladı.

Beyazıt Öztürk - Eda Kırlangıç

Projede, Beyazıt Öztürk’ün tek eserlik heykel çalışmasının üretimi, Borusan Otomotiv ekibiyle birlikte yürütüldü. Bu çalışma, sanatçının ilk kez kurumsal bir markanın mekanında sergilenen heykel projesi olma özelliğini taşıyor.

Borusan Otomotiv, temsil ettikleri otomobil markalarının katkılarıyla sanata her zaman yakın bir kurum olarak öne çıkıyor. Kurum, daha önce distribütörü oldukları otomobil markalarının Art Car Koleksiyonu eserlerini Türkiye’ye getirerek, sanatın otomobille birleştiği projelerde yer aldı. Ayrıca, Contemporary İstanbul gibi önemli çağdaş sanat platformlarında çoğu kez sponsorluklarıyla yer alarak, sanatı desteklemeye devam etti.

ÇAĞDAŞ SANATTA KURUMSAL İŞ BİRLİĞİNE YENİ ÖRNEK Beyazıt Öztürk’ün eseri, çağdaş sanat ile kurumsal yapıların kurduğu diyaloğa dikkat çeken özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Eser, kurumun sanata bakış açısını ve kültürel üretime verdiği önemi yansıtırken; sanatseverlere, Türkiye’de sanata uzun vadeli katkı sunan kurumların vizyonunu deneyimleme imkânı tanıyor. Art IV Gallery Project, projeyi “sanat ile kurumsal yapıların aynı vizyonda buluştuğu örnek bir iş birliği” olarak değerlendiriyor. Bu özel proje, sanatçı ile kurum arasındaki iş birliğinin etik, profesyonel ve sürdürülebilir bir model olarak kayda geçmesini sağladı. Sanatın kurumsal alanlarda görünürlüğünü artırmaya yönelik bu tür çalışmalar, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.