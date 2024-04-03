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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Şam'daki saldırıyla ilgimiz olduğunu söylemek saçma

        Beyaz Saray: Şam'daki saldırıyla ilgimiz olduğunu söylemek saçma

        Washington, İran'ın iddiasını reddederek İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırıyla ilgileri olmadığını savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iddia "saçma" diye nitelendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 01:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:48
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        ABD: Şam'daki saldırıyla ilgimiz yok
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        Beyaz Saray, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıyla hiçbir ilgileri olmadığını savundu.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün yaptığı açıklamada Tahran'ın, saldırıdan ABD'yi de sorumlu tutmasını "saçma" diye niteledi.

        "Dini Lider ve Devrim Muhafızları'nın ne yapıp ne yapmayacağını tahmin edemem. Şunu açıklığa kavuşturmama izin verin. Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık" diyen Kirby, herhangi bir misilleme saldırısına yanıt vereceklerini söyledi.

        13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına iki gün önce düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
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        Saldırıda 6 Suriyelinin de yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının 13 olduğu ifade edilmişti.

        İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti. Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

        *Haberin görselleri AP ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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