Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düştü

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Associated Press'in haberine göre, İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın önüne yıldırım düşmesi sonucu 4 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Columbia Bölgesi İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı, 2 kadın 2 erkek olmak üzere 4 kişinin Beyaz Saray'ın yakınında bulunan Lafayette Park'ta yaralandığını söyledi. Yetkililer, polis memurlarının olaya şahit olduğunu ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun kritik olduğu ve hayati tehlike arz ettiği ifade edildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.