Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-16 talebine destek

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Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.

F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok." dedi.

BIDEN'IN F-16 AÇIKLAMASI

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.

Biden, toplantıda şunları kaydetmişti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."

Bugün ise ABD Temsilciler Meclisindeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN DE DESTEK

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde görüşme gerçekleştirmişti.

Graham, Twitter'da "Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD ulusları arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması şart. Biden yönetiminin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları istikrar duygusu yaratacak, Türk ordusunun ve ayrıca kesinlikle ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak" demişti.

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