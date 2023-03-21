Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Beyaz Saray'da Nevruz Bayramı kutlandı

ABD başkanlık sarayı olan Beyaz Saray’da dün, Başkan Joe Biden ve eşi Dr. Jill Biden’ın katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı ve bayram sebebiyle resepsiyon verildi.

Giriş: 21.03.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray'da Nevruz Bayramı kutlandı
DHA

Başkan Biden, geleneksel olarak baharın gelişini simgeleyen 21 Mart'tan itibaren Nevruz Bayramı’nın kutlanması sebebiyle paylaştığı mesajında “Nevruz, bin yıldır ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından kutlanan bir bayramdır. Yeni bir yılın başlangıcıdır ve bize en karanlık zamanlarda bile önümüzdeki umudu hatırlatır. Kutlayan herkese mutlu Nevruzlar” ifadeleri yer aldı.

G&ouml;rsel: DHA
Görsel: DHA

Nevruz sebebiyle verilen resepsiyonda konuşma yapan Başkan Biden, Nevruz’un ‘umudu’ simgelediğini belirterek Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketinden zarar gören ailelere 'umut' diledi.

Biden konuşmasında “Jill ve ben - Kamala ve Doug ile birlikte - yeni bir ulusal geleneğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz: Beyaz Saray'da düzenlenen bu ölçekteki ilk Nevruz resepsiyonu” ifadelerini kullandı.

2010'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yaklaşık 3000 yıldan beri kutlanmakta bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için karar
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için karar
Jandarma'dan operasyon! Piyasa değeri 8 milyon TL
Jandarma'dan operasyon! Piyasa değeri 8 milyon TL
Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!
Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.