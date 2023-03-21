DHA

Başkan Biden, geleneksel olarak baharın gelişini simgeleyen 21 Mart'tan itibaren Nevruz Bayramı’nın kutlanması sebebiyle paylaştığı mesajında “Nevruz, bin yıldır ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından kutlanan bir bayramdır. Yeni bir yılın başlangıcıdır ve bize en karanlık zamanlarda bile önümüzdeki umudu hatırlatır. Kutlayan herkese mutlu Nevruzlar” ifadeleri yer aldı.

Görsel: DHA

Nevruz sebebiyle verilen resepsiyonda konuşma yapan Başkan Biden, Nevruz’un ‘umudu’ simgelediğini belirterek Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketinden zarar gören ailelere 'umut' diledi.

Biden konuşmasında “Jill ve ben - Kamala ve Doug ile birlikte - yeni bir ulusal geleneğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz: Beyaz Saray'da düzenlenen bu ölçekteki ilk Nevruz resepsiyonu” ifadelerini kullandı.

2010'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yaklaşık 3000 yıldan beri kutlanmakta bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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