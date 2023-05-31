Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirtti

Giriş: 31.05.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bunun bir koşulu olmadığını ifade etti.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net." diye konuştu.

Jean-Pierre, Kongrenin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Florida'da sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı!
Florida'da sahil yakınlarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı!
Türkiye seçimleri dünya basınında
Türkiye seçimleri dünya basınında
Türkiye'nin seçimi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye'nin seçimi dünya basınında böyle yankılandı
12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı
12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.