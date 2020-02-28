Beyaz lahana sarması nasıl yapılır? Lahana pişerken biraz kokusu olsa da yoğurtla birlikte yediğimiz sarmalar her şeyi unutturuyor. Kimi zaman etli bir şekilde yaptığımız lahana sarmasını kimi zaman sadece pirinçli yaparız. Her türlüsü lezzetli olan bu tarifi sizlerle paylaşabiliriz.

Beyaz Lahana Sarması Malzemeler:

1 adet beyaz lahana

İçi için;

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

Kuru Nane

1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Su

Sıvı yağ

Beyaz Lahana Sarması Yapılışı:

İlk önce pirinçlerimizi yıkayalım. Soğanları yemeklik doğrayalım.

Yağda salçayla soğanları kavuralım.

Maydanozları ince bir şekilde kıyalım. Baharatları atalım. Ardından yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri koyup bir çay bardağı suyla pişirelim.

Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp dinlendirelim.

Lahanaların yapraklarını ayıralım. Kaynattığımız tuzlu suyun içinde 1-2 dakika bekletip çıkartalım. Çok fazla bekletirseniz sarılmaz erir.

Lahana sarılacak kadar yumuşak kıvama gelince sudan çıkarıp süzelim.

Haşlanan lahanayı parçalara ayırıp hazırladığımız içten koyarak sarıyoruz.

Tencerenin atına boş birkaç beyaz lahana koyalım dibi tutarsa önce onların yanması için.

Sardığımız lahanaları tencereye diziyoruz.

Bir kâsenin içerisine salçayı, sıvı yağı, sıcak suyu ve tuzu koyup karıştırıyoruz.

Hazırladığınız karışımı lahana sarmalarının üzerinde gezdirin.

Lahanaların üzerine çıkmayacak şekilde sıcak su ekleyelim. Önce yüksek ateşte ardından altını kısarak pişirelim.

Biraz dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.