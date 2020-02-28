Beyaz lahana sarması nasıl yapılır? Lahana pişerken biraz kokusu olsa da yoğurtla birlikte yediğimiz sarmalar her şeyi unutturuyor. Kimi zaman etli bir şekilde yaptığımız lahana sarmasını kimi zaman sadece pirinçli yaparız. Her türlüsü lezzetli olan bu tarifi sizlerle paylaşabiliriz.
Beyaz Lahana Sarması Malzemeler:
İçi için;
- 1, 5 su bardağı pirinç
- 2 adet orta boy soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Kırmızı pul biber
- Karabiber
- Kuru Nane
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Su
- Sıvı yağ
Beyaz Lahana Sarması Yapılışı:
- İlk önce pirinçlerimizi yıkayalım. Soğanları yemeklik doğrayalım.
- Yağda salçayla soğanları kavuralım.
- Maydanozları ince bir şekilde kıyalım. Baharatları atalım. Ardından yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri koyup bir çay bardağı suyla pişirelim.
- Suyunu çektikten sonra ocaktan alıp dinlendirelim.
- Lahanaların yapraklarını ayıralım. Kaynattığımız tuzlu suyun içinde 1-2 dakika bekletip çıkartalım. Çok fazla bekletirseniz sarılmaz erir.
- Lahana sarılacak kadar yumuşak kıvama gelince sudan çıkarıp süzelim.
- Haşlanan lahanayı parçalara ayırıp hazırladığımız içten koyarak sarıyoruz.
- Tencerenin atına boş birkaç beyaz lahana koyalım dibi tutarsa önce onların yanması için.
- Sardığımız lahanaları tencereye diziyoruz.
- Bir kâsenin içerisine salçayı, sıvı yağı, sıcak suyu ve tuzu koyup karıştırıyoruz.
- Hazırladığınız karışımı lahana sarmalarının üzerinde gezdirin.
- Lahanaların üzerine çıkmayacak şekilde sıcak su ekleyelim. Önce yüksek ateşte ardından altını kısarak pişirelim.
- Biraz dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!