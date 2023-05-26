Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı

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Beyaz eşya pazarı yılın ilk 4 ayında büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında sektörün altı ana üründe iç satışları geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Böylece Ocak-Nisan döneminde beyaz eşya pazarı 3 milyon 179 bin 295 adede yükseldi.

Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 24 azalarak 6 milyon 699 bin 844 adede gerilerken, üretimde de düşüş yaşandı.

TÜRKBESD'in açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi yüzde 5 oranında geriledi ve 10 milyon 770 bin 4 adet şeklinde gerçekleşti.

İTHALAT ARTTI, İHRACAT AZALDI

Türkiye beyaz eşya sektörü Nisan ayında da üretim ve ihracat kaybı yaşadı.

Nisan ayında beyaz eşya üretimi yüzde 13 gerileyerek 2 milyon 427 bin 190 adede düşerken, ihracat ise yüzde 54 oranında azaldı ve 1 milyon 59 bin 895 adet şeklinde gerçekleşti.

Nisan ayında sektörün iç satışlarında ise yüzde 27 oranında artış gözlemlendi. Buna göre, sektörün Nisan ayında gerçekleştirdiği iç satışlar 841 bin 170 adedi buldu.

TÜRKBESD, beyaz eşyada ithalat rakamlarını da açıkladı.

Ocak-Nisan döneminde beyaz eşya ithalatı yüzde 49 oranında artarak 147 bin 275 adede çıkarken, Nisan ayında ise ithalat yüzde 88 oranında yükseldi ve 44 bin 581 adet olarak kayıtlara geçti.

'İHRACATTA RESESYON RİSKİ VAR'

Sektörün Ocak-Nisan dönemi sonuçlarını değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Tüm zorluklara rağmen Nisan ayında iç satışlarımızda önemli bir büyüme kaydettik. Altı ana üründe iç satışlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttı. Bu büyümenin ülke ekonomimizin dengeli ve istikrarlı

gelişimi ile istihdamı koruma hedeflerine sağladığı katkıları açıkça görebiliyoruz" dedi.

Beyaz eşya ihracatında yaşanan daralmanın devam ettiğini de kaydeden Sığın, "Bu daralmanın da etkisiyle, toplam üretim rakamlarımız Nisan ayında azaldı. Bu durum, küresel ekonomik faktörlerin etkisiyle sektörümüzün ihracat performansının zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koymakla birlikte esasında bilindiği üzere beklenen bir düşüştü. Nitekim, Avrupa’da salgın dönemindeki kapanmaların da etkisiyle tüketicilerin ev içine yönelmeleri tüketimi hızlandırmış ve bu durum sektörümüze ihracatta da pozitif yansımıştı" ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kaygıları, güvensizlik ve yüksek enflasyon ortamı sonucu rakamların bu senenin başında küçülmeye geçtiğini de vurgulayarak, "Avrupa’daki genel ekonomik çalkantılar ve resesyon sinyalleri nedeniyle ihracatımız açısından talep daralması riskinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadede sektörümüz için büyüme fırsatları olduğu kanaatindeyiz. 2023 yılının devamında, ilk 4 ayda gördüğümüz ihracat daralmasında düşüş yaşanmasını ve yüksek satış sezonuna da yaklaştıkça üretimimizin giderek yükselmesini umuyoruz" diye konuştu.

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