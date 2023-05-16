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Beyaz aslan, 4 yavru dünyaya getirdi

İran'da nesli tükenmekteki türleri korumaya yönelik yetiştirme programının parçası olarak korunan bir Afrika beyaz aslanı. 4 sağlıklı yavru doğurdu

Giriş: 16.05.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz aslan, 4 yavru dünyaya getirdi
AA

AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'dan aktardığı habere göre, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki Şehid Çamran Parkı'nda korunan bir beyaz aslan, 4 yavru dünyaya getirdi.

Doğan yavruların sağlıklı olduğu ve anne sütüyle beslendiği belirtildi. Anne ve yavruların strese girmesini önlemek için uzmanların onlara yaklaşamadığı ve bu yüzden henüz yavruların cinsiyetinin belli olmadığı aktarıldı.

Nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak Dena ve Hir adı verilen 2 yavru beyaz aslan 2019'da Güney Afrika'dan İran'a getirilmişti. Dena adlı dişi Afrika beyaz aslanı, Kasım 2022'de ilk yavrusunu doğurmuştu.

Güney Afrika'nın Timbavati bölgesinde yaşayan beyaz aslanların nesli, başta avcılık olmak üzere çeşitli nedenlerle 1990'larda tükenme noktasına gelmişti. Güney Afrika'da bu türü korumaya yönelik program başlatan Küresel Beyaz Aslanı Koruma Vakfı, 2004 yılından itibaren beyaz aslanları ana vatanlarında yeniden yetiştirme programı başlatmıştı.

Program sayesinde çok sayıda beyaz aslan kendi topraklarında yeniden yetiştirilse de halen dünyada yalnızca yaklaşık 300 beyaz aslan olduğu tahmin ediliyor. Beyaz aslanların neslinin korunması için dünyanın çeşitli vahşi yaşamı koruma merkezlerinde de bu tür için yetiştirme programları uygulanıyor.

*Haberin temsili görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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