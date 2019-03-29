GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak: