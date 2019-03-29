29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.
Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.
Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak:
Beyanname Türü
Beyanname verilme zamanı
Ödeme zamanı
Muhtasar
Takip eden ayın 26'sı
Takip eden ayın 26'sı
Damga Vergisi
Takip eden ayın 26'sı
Takip eden ayın 26'sı
Katma Değer Vergisi
Takip eden ayın 26'sı
Takip eden ayın 26'sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)
Şubat ayının son günü
Şubat ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi
Mart ayının son günü
Mart ayının son günü
Kurumlar Vergisi
Nisan ayının son günü
Nisan ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem
17 Mayıs
17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem
17 Ağustos
17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem
17 Kasım
17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem
17 Şubat
17 Şubat
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