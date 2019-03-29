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Beyanname verilme sürelerine düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB),1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı

29.03.2019 - 15:37 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
Beyanname verilme süreleri
 

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak:

Beyanname Türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26'sı

Takip eden ayın 26'sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26'sı

Takip eden ayın 26'sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26'sı

Takip eden ayın 26'sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat ayının son günü

Şubat ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının son günü

Mart ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 Şubat

 

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