O anda sahneye çıkan vakıf başkanı Timur Erk, “Sevgili Betül, insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam için tuz ve şekeri azaltmaları gerektiği konusunda ne mücadeleler verdiğimizin yakın şahidisin. Bu uğurda sokakları, kapıları aşındırdığımızı biliyorsun. Hatta seninle de bu uğurda bir çok yolu beraber yürüdük. Senin sahnene de çıkacağımızı tahmin etmeliydin” dedi.