'Beterböcek Beterböcek'in oyuncuları Venedik'te 4 dakika boyunca alkışlandı
Tim Burton'ın 1988 tarihli doğaüstü komedi filmi 'Beterböcek'in devam filmi olarak çektiği 'Beterböcek Beterböcek', 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. 36 yıl sonra fantastik dünyanın kapılarının yeniden aralayan filmin oyuncuları Michael Keaton, Monica Bellucci, Jenna Ortega 4 dakika boyunca alkışlandı
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Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı 'Beterböcek', 36 yıl aradan sonra devam filmiyle geri döndü.
15 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve dünya çapında 75 milyon dolar hasılat elde eden sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Beterböcek’in devam filmi 'Beterböcek Beterböcek'in prömiyeri Venedik Film Festivali’nde yapıldı.
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İzleyicilerden tam not alan filmin oyuncuları, 4 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor.
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Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi.
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Filmde, beklenmedik bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine geri döner. Betertböcek'in hâlâ peşini bırakmadığı Lydia'nın hayatı, asi genç kızı Astrid'in tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfetmesi ve Öbür Dünya'ya açılan kapının kazara açılmasıyla altüst olur. Her iki âlemde de sorunlar baş gösterirken, birinin Beterböcek'in adını üç kez söylemesi ve yaramaz iblisin kendi tarzı karmaşayı ortaya çıkarmak için geri dönmesi artık an meselesidir.
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Tim Burton'ın sahne arkasındaki yaratıcı ekibi arasında görüntü yönetmeni Haris Zambarloukos, yapım tasarımcısı Mark Scruton, kurgucu Jay Prychidny, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Colleen Atwood, Oscar ödüllü canavar efektleri ve özel makyaj FX yaratıcı sorumlusu Neal Scanlan, Oscar adayı besteci Danny Elfman ve Oscar ödüllü saç ve makyaj tasarımcısı Christine Blundell var.
'Beterböcek Beterböcek'in ülkemizdeki vizyon tarihi 6 Eylül.
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