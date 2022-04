Beta Berk Bayındır 9 eylül 1989 İstanbul doğumludur. Asıl adı Berk Bayındır olan sanatçı küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamı ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür.



Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur. 2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.



2009 yılından bu yana Türkiye'de 40'ın üzerinde ile gitmiş ve sayısız konser vermiştir. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır. Beta Berk Bayındır'ın bugüne kadar çıkardığı albüm ve yılları, 2016 – Best of Beta, 2014 – Kroşe, 2013 – Deli-Dahi, 2011 – Kulak, 2011 – Kulak Kabartma Tozu, 2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile), 2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile), 2008 – Pişti, 2008 – Deşifre, 2007 – Hesap mı?, 2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile), 2006 – Manik Depresif (Batuğ ile), 2005 – Çürük yarınlar, 2005 – Cümle alem, 2004 – A2BT… Şuanda ise 'Susamam' adı şarkıda Türkiye ile ilgili kısmı seslendiren sanatçı, toplumsal konularla ilgili sorunlara dikkat çekerek ön plana çıkıyor.