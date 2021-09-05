"KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Bestemsu Özdemir, rol aldığı dizilerde kötü karakterleri oynamayı sevdiğini, bu durumun kendisine alan yarattığını belirterek, "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş, iyi kız da tamam güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor hem benim için daha fazla alan daha fazla şey yapmak demek, bu da avantaj." şeklinde konuşmuştu.