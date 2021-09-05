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Bestemsu Özdemir: Evlenmek istiyorum - Magazin haberleri

Bestemsu Özdemir: Evlenmek istiyorum

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gece Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda Can Aydın ile yollarını ayıran Özdemir, gazetecilerin, "Hayatınızda bir var mı, ileride evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlenmek tabii ki istiyorum. Çocuk sahibi olmak, bir aile sahibi olmak istiyorum ama şu an hayatımda kimse yok" yanıtını verdi

05.09.2021 - 09:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bestemsu Özdemir, dün gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Bir büfeye tost almaya gelen Özdemir, daha sonra gazetecilerle sohbet etti.

    Yoğun çalıştığını ve son zamanlarda sürekli sette olduğunu belirten 30 yaşındaki oyuncu, yeni girişiminden de bahsetti. Özdemir, "Bunların yanı sıra kendi koleksiyonumu hazırladım. Kadın giyim üzerine bir koleksiyon hazırladım. Tasarımlar bana ait. Ben herkese hitap ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

  • "ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

    Öte yandan Bestemsu Özdemir, basın mensuplarının, "Hayatınızda biri var mı, ileride evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlenmek tabii ki istiyorum. Çocuk sahibi olmak, bir aile sahibi olmak istiyorum. Şu an hayatımda kimse yok. Tamamen iş odaklıyım" cevabını verdi.

  • AŞK BİTTİ

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Can Aydın ile ilişkisini noktalamıştı.

  • "KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

    Bestemsu Özdemir, rol aldığı dizilerde kötü karakterleri oynamayı sevdiğini, bu durumun kendisine alan yarattığını belirterek, "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş, iyi kız da tamam güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor hem benim için daha fazla alan daha fazla şey yapmak demek, bu da avantaj." şeklinde konuşmuştu.

  • "INSTAGRAM'IN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK"

    Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili de sosyal medyanın televizyonda karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçisi olanların beyaz ekranda karşılık bulmadığını ifade etmişti.

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