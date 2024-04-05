Bestemsu Özdemir: Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor
Geçtiğimiz ay 'estetiğim yok' diyen Bestemsu Özdemir; "Estetiğe ihtiyaç duymadım, oyuncular için de estetiği tavsiye etmiyorum. Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; önceki akşam Asmalımescit sokaklarında görüntülenen oyuncu Bestemsu Özdemir, ayaküstü soruları cevapladı.
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Geçtiğimiz ay 'estetiğim yok' diyen Bestemsu Özdemir, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine; "Kişisel bir tercih bu" dedi.
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Bestemsu Özdemir; "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım. Çünkü oyuncuyum, mimikleriniz kayboluyor. Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor. Mimiklerimi kullanmak adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum, tavsiye de etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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