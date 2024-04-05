Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir: Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor- Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir: Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor

        Geçtiğimiz ay 'estetiğim yok' diyen Bestemsu Özdemir; "Estetiğe ihtiyaç duymadım, oyuncular için de estetiği tavsiye etmiyorum. Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; önceki akşam Asmalımescit sokaklarında görüntülenen oyuncu Bestemsu Özdemir, ayaküstü soruları cevapladı.

        • 2

          Geçtiğimiz ay 'estetiğim yok' diyen Bestemsu Özdemir, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine; "Kişisel bir tercih bu" dedi.

        • 3

          Bestemsu Özdemir; "Ben estetiğe ihtiyaç duymadım. Çünkü oyuncuyum, mimikleriniz kayboluyor. Mimiksiz oyuncu olmak bana garip geliyor. Mimiklerimi kullanmak adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum, tavsiye de etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        10 numara kesin!
        10 numara kesin!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Habertürk Anasayfa