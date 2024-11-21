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        Haberler Objektife Takılanlar Bestemsu Özdemir'den Burak Deniz sorularına yanıt: Büyük konuşmamak lâzım - Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir'den evlilik sorularına yanıt: Büyük konuşmamak lâzım

        Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz ile aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, evlilik ve anne olmaya dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 08:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:57
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bestemsu Özdemir, Şişli'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularıyla bir araya gelen Özdemir, "48 saatliğine sosyal medya kullanmadan yapabilir misiniz?" sorusuna; "Bence 48 yıl hayatımızdan çıkarılmalı" yanıtını verdi.

        • 2

          "ORADAKİ HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL"

          Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmadığını ifade eden Bestemsu Özdemir, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Oradaki hiçbir şey gerçek değil, bu beni çok üzüyor. İki telefonum var, sosyal medya telefonumu çok az kullanıyorum. Şarjı 5 - 6 gün dayanır, çünkü kapattığımda bir daha aklıma gelmiyor.

        • 3

          "KALBİM DOLU"

          Öte yandan bir süredir aşk yaşadığı Burak Deniz ile ilişkisi hakkında da konuşan Bestemsu Özdemir; "Kalbim dolu, bunu herkes biliyor ama şu an kariyerime odaklandım. Evlilikle ilgili kesin bir şey söylemek istemem, hayat bu, her şey kısmet. İstemiyorum ama büyük de konuşmamak lazım" dedi.

        • 4

          ANNELİĞE SICAK BAKIYOR

          Anne olma fikrine ise sıcak baktığını söyleyen Bestemsu Özdemir, "Çocukları çok seviyorum ve onlardan çok şey öğreniyorum. Ancak bu konuda beni tanıyanların yorumu daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

        • 5

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