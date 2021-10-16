İPEK AÇAR'DAN YANIT: BEN BÖYLE OLMASINI İSTİYORUM!

Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar, isyan etmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.

Ev konusuna gelince; tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.

'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum.' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla...