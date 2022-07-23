Beste Açar, 27 sene önce çekilen fotoğrafın altına şu notu düştü: "1995...Hey gidi günler! Zamanın es geçtiği güzellikler! Dünya güzelim Demet'im"

"HARİKA BİR ANI"

Demet Şener de Açar'ın paylaşımına, "Yaaaa canımmmm çok güzel bir foto... canımsın ne yıllardı… harika bir anı" yorumunu yaptı.