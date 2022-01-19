HABERTURK.COM

Beste Açar, albümün habercisi olan single'ını ise babası Kayahan'ın doğum günü olan 29 Mart'ta yayınlayacağını duyurdu.

Deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile dünyaevine girmeye hazırlanan Açar'ın, single'dan elde edilen tüm geliri de Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlayacağı öğrenildi.

"ŞARKICI DEĞİLİM AMA ŞARKI SÖYLEMEYE AŞIĞIM"

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beste Açar, şu ifadeleri kullandı:

Hangi Kayahan şarkısını söylememi istersiniz? Yapacağım single çalışmasının tüm satış geliriyle Hayvanları Koruma Derneği'ne katkıda bulunacağım. Bu gönderinin altına şarkı önerilerinizi bekliyorum. En çok istek alan hangisiyse onunla yola devam... Ruhun şad olsun babam... 29 mart 2022 babamın doğum gününde bizim bir hediyemiz olsun canım babamla canlarımıza... Şarkıcı değilim ama şarkı söylemeye aşığım. Aşkla yapılan her şey aşkın ta kendisi olur...