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        Haberler Magazin Beste Açar 4'üncü kez boşanıyor - Magazin haberleri

        Beste Açar, 'Bölek'i sildi

        Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022'de Evren Bölek ile evlenmişti. Açar'ın soyadından 'Bölek'i kaldırması, "Boşanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:40
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          2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, evliliğinde kriz yaşıyor.

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          Açar, 2022'de evlendiği Evren Bölek'in soyadını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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          1995'te Türkiye 3'üncü güzeli seçilen Beste Açar'ın bu hamlesi, "Boşanıyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

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          4'ÜNCÜ KEZ EVLENMİŞTİ

          Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, 1 yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.

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