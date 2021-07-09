Yarı final için 200 erkek, 100 kadın yarışmacı jüri karşısına çıkmak için seçilmiştir. Üzülerek açıklamak isteriz ki yarı final seçmelerinin sonunda katılan yarışmacıların yarı finalin yapıldığı salonda topluca çekilen hatıra fotoğrafı kimi basın ve sosyal medya mecralarında yarışmacıların zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış imajı yaratılmıştır. İlgili fotoğraf amatör bir çekimdir. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır.