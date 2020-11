Best Model Oğuzhan Bolat: Hedefim oyunculuk

Dizi teklifleri aldığını belirten Bolat, “Çok güzel bir his daha önce den Best Model’de birinci olan Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu olsun çok iyi oyuncular çıktı, onların yolunu izlemek için ben de Best Model yarışmasına girdim ve zaten hedefim de oyuncu olmaktı. Çok mutluyum, beklediğimden fazlaydı ve heyecanımdan yürüyemiyordum. Pandemiden dolayı erteleniyordu ve ben de 7 aylık bir süreçte hazırlandım. Sürekli spor ve diyet yapıp emeklerimin karşılığını aldık. Uzun süre futbol oynadım, daha sonra oyunculuğa yöneldim ve 4 ay oyunculuk eğitimi aldım İstanbul’da ve sonra Best Model’de girdim" diye konuştu.