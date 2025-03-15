Beşparmak Dağları'nda 8 bin yıllık yeni kaya resimleri bulundu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladıklarını belirtti.

REKLAM advertisement1

Kayıtlarda olmayan 8 bin yıllık resimleri, tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildireceklerini aktaran Sürücü, "Bunlar insan resimleri. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler soldaki resim bir erkeği temsil ediyor. Sağdaki de bir kadını temsil ediyor. Yalnız kadın resminin bir iki yerinde kaya plakaları hafif kırılmış" ifadelerini kullandı.

Bahattin Sürücü, Beşparmak Dağları'ndaki ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğunu anımsattı.