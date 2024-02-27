Besinlerin gücü: Cilt sağlığını destekleyebilecek 10 yiyecek
Cilt, vücudu dış etkilere karşı koruyan bir dokudur ve hastalıklarla karşılaşmamak için sağlıklı olması gerekir. Bununla birlikte cilde yarar sağlayabilecek bazı vitaminler vardır ve bunları yiyecekler yoluyla doğal bir şekilde tüketmek cilt sağlığına iyi gelebilir. İşte, sizin için için cilt sağlığına iyi gelebilecek 10 besin!
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Cilt, insan vücudunun dış tabakasını oluşturan bir dokudur. Çoğu insan cilt bakımı için; nemlendirici, güneş kremi ve diğer cilt bakım ürünlerini uygulayarak ciltlerine dışarıdan bakım yapmaya odaklanabiliyor. Ancak çok yönlü bir beslenmeyi takip etmek sağlıklı bir cildi koruma konusunda daha çok fayda sağlayabilir. İşte, cilt sağlığına iyi gelebilecek besinlere dair detaylar...
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1. KAN PORTAKAL
Kan portakalı, içerisinde antosiyaninler adı verilen ve cilt hücrelerinin hasara karşı korunmasına yardımcı olan bileşiği içerir. 2020’de Antioksidanlar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre antosiyaninlerin, antioksidan etkisi vardır ve sivilce gibi cilt bozuklukları olan kişiler için faydalı olabilir.
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2. ÇİLEK
Çilek; C vitamini, antosiyaninler ve fenolik asitler gibi cilt sağlığını destekleyen maddeler açısından zengindir. 2019 yılında Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan bir incelemede C vitamininin, cilt hücrelerini hasardan koruduğu bulundu. Bir bardak dilimlenmiş çilek, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 108'ini sağlayabilir.
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3. KEMİK SUYU
Kemik suyu yapmak için, kolajen açısından zengin hayvan kemikleri genellikle 8 saatten fazla kaynatılır; bu, jelatin gibi cilt sağlığını destekleyen bir sıvı üretir. Bir bardak kemik suyunu yudumlamak, cildinizi nemlendirmenize ve hücrelerini onarıp yenilemek için ihtiyaç duyduğu amino asitleri sağlamanıza yardımcı olabilir.
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4. KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ
İstiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, ciltteki iltihabı düzelten ve yara iyileşmelerinde yardımcı olan çinko minerali açısından zengindir. Bunun yanı sıra UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı olan selenyum açısından da yüksektir. 6 orta boy istiridye tüketmek günlük çinko ihtiyacınızı karşılar ve günlük selenyum ihtiyacınızın ise yüzde 30'unu sağlar.
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5. ALABALIK
Alabalık, D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biridir. Uluslarası Moleküler Bilimler dergisinde 2021 yılında yapılan araştırmaya göre D vitamini, cilt hücrelerinin büyümesi ve cilt bariyerinin oluşumu için gerekli olan, yağda çözünen bir besindir. Ayrıca D vitamini, iltihabın düzenlenmesine yardımcı olur ve vücudun zararlı maddelerden korunmasına yardımcı olan cildin bağışıklık sistemini koruyabilir.
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6. BROKOLİ
Brokoli, C vitamini ve polifenol antioksidanları açısından yüksek içeriklere sahiptir. Polifenoller, kolajen ve elastinin parçalanmasında rol oynayan bazı enzimlerin engellenmesini sağlayabilir ve bu da yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına yardımcı olabilir.
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7. KARPUZ
Karpuzun yüzde 90'dan fazlası sudur, bu da onu cildinizi içten dışa nemli tutmak için iyi bir seçenek haline getirebilir. 2020 yılında Moleküller dergisinde yayınlanan analizde karpuzun, iyi bir C vitamini kaynağı ve beta-karoten gibi cildi destekleyen antioksidanlara sahip olduğu görülüyor. Yani cilt hücrelerini besleyerek daha iyi görünmesini sağlıyor.
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8. KİRAZ
Nutrients dergisinde yer alan 2018 yılındaki araştırmada, kirazların hidroksisinnamik asit ve Flavan-3-ol gibi bileşikler içerdiği ve bu bileşiklerin, zararlı güneş ışığı hasarına karşı korunmada yardımcı olabileceği görüldü.
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9. DOMATES
Domates içerisinde likopen gibi bileşiklerin olduğu bir yiyecektir. Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan ve 21 çalışmayı içeren 2023 tarihli bir inceleme, domatesin cilt kızarıklığını azalttığını, cildin görünümünü ve pigmentasyonunu iyileştirdiğini, böylece UV kaynaklı cilt hasarını ve güneşe maruz kalma nedeniyle cilt yaşlanmasını önlediğini buldu.
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10. KİMÇİ
Kimchi(kimçi), lahananın yanı sıra soğan, turp, havuç ve salatalık gibi diğer malzemelerle yapılan bir tür fermente mezedir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre bu yiyecek, A ve C vitamini de dahil olmak üzere optimal cilt sağlığı için gerekli olan probiyotikler ve besinler açısından zengindir.
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Mikroorganizmalar dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre, cilt ve bağırsak sağlığı birbiriyle bağlantılıdır ve sağlıksız bağırsak gibi sorunları içeren akne ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının önlenmesinde bağırsak sağlığına iyi gelen kimçi tüketilmesi cilt sağlığını destekleyebilir.
Kaynak: U.S. Department of Agriculture, National Library of Medicine, International Journal of Molecular Sciences, Science Direct, the Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Microorganisms
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