Besin zehirlenmesi; yediğimiz gıdaların, sindirim sisteminde ve midede oluşturduğu bakteri saldırısı denilebilir. Yediğimiz yiyeceklerin doğru koşullarda saklanmaması, sıcakta bırakılması gibi uygunsuz koşullarla oluşur. Gıdalarda bulunan ve hava sıcaklığı ile çok çabuk üreyebilen bakteriler yendiğinde, vücut bu bakterilere karşı tepki verir ve dışarı atmaya çalışır. Zehirlenmelerde en fazla belirti kusma ve mide bulantısıdır. Çoğu zaman hafif atlatılmasına rağmen, bazı bakteriler ve bazı kişiler üzerinde ölümle sonuçlanabilmektedir.

Bazen; bir kişiyi zehirleyebildiği gibi bazen de birçok kişiyi aynı anda etkileyebilir. Aynı yemekten yiyen kişilerde 6 ila 24 saat arasında belirti gösterir. Gıdalarda bulunan bakteriler doğru sıcaklıkta saklanmadığında bakteri miktarı da o kadar kısa sürede çoğalır. Özellikle et, süt ve süt ürünleri en kolay bakteri üreyen yiyeceklerdir.

Gıda Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Bakteri bulunan besin, içerdiği bakteri cinsine göre etki göstermektedir. Kimi zehirlenme 1 saat içinde ortaya çıkabilirken, kimisi de 6 ila 12 saat içinde çıkabilir. Vücuttan zehrin atılma süresi 3 ile 7 gün arasındadır. Daha fazla süren zehirlenme vakaları risk taşıdığı için, ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca çocuk ve yaşlı kişilerde zehirlenmeler çok tehlikelidir. Sebebi ise; yetişkinlere nazaran vücutlarında daha az su olmasıdır.

Besin zehirlenmelerinin en çok verdiği belirtiler, kusma, bulantı, karın ağrısı, karında kramp, yüksek ateş, halsizlik ve ishaldir. Hatta bazı kişilerde ishal kanlı olabilmektedir.

Gıda zehirlenmesinin en büyük nedeni, gıdaların gereken hijyen koşullarında yıkanmaması, hazırlanmaması, gıdanın gereken sıcaklıkta saklanmaması ve iyi pişirilmemiş olmasıdır. Özellikle, et, çiğ kümes hayvanları, pastörize olmayan süt ve bu sütten yapılan ürünler ve arıtılmamış sular bakteri üretmeye daha elverişli gıdalardır.

Besinlerin bakteri oluşumunu engellemenin yolu, onları çok iyi temizlemek, yüksek ısıda pişirmek ve -4 derecenin altında saklamak ve bazı besinleri derin dondurucuda saklamak bu yollardan bazılarıdır. Özellikle hazır gıdalarda son kullanma tarihine dikkat etmek önemlidir.

Zehirlenmelerde mutlaka en yakın hastaneye başvurmalı ve hızlı bir şekilde tedavi olmalıyız. Çünkü bazı bakteriler vücutta ciddi hasarlar yaratabilmektedir.