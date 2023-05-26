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Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol'dan Volkan Demirel açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Giriş: 26.05.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol'dan Volkan Demirel açıklaması
HABERTURK.COM

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in deprem sonrası yaşananlar hakkında söylediği sözlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"SPOR DÜNYASININ KAŞARLAŞMIŞ ÇAKALLARI..."

Volkan Demirel'in sözlerinin çarpıtıldığını belirten Şenol, "Volkan Demirel'in röportajını hiç alakası olmadığı halde Beşiktaş'ın haklı mücadelesine bağlamak isteyen, spor dünyasının kaşarlaşmış çakallarına sesleniyorum, Volkan da, Gökhan Zan da orada halkı moral olarak ayağa kaldırmak için çok güzel işler yaptılar, onlara ilk ulaşan da her zaman yanlarında olduklarını hissettiren de Beşiktaş kulübüdür. Bu konu iyilikte yarışmaktır. Gerisi fasa fiso." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Volkan Demirel "L1 Üçgen" YouTube kanalına verdiği röportajda, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" şeklinde konuşmuştu.

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