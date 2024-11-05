Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        23
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Cher Ndour'dan Malmö yorumu: Onlardan daha kaliteliyiz - Beşiktaş Haberleri

        Cher Ndour: Onlardan daha kaliteliyiz

        Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan orta saha, "Onlardan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle, yüksek oyun tempomuzla ve taraftarımızın desteğiyle yarınki maçta elimizden geleni yapıp bir 3 puan daha almak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Onlardan daha kaliteliyiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda TSİ 18.30’da oynanacak mücadeleyi Alman Hakem Sven Jablonski yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Cher Ndour, “Yarın zor bir maç olacak. Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Oyun temposu olarak yüksek oynayan bir takım. Onlardan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle, yüksek oyun tempomuzla ve taraftarımızın desteğiyle yarınki maçta elimizden geleni yapıp bir 3 puan daha almak istiyoruz” diye konuştu.

        REKLAM

        "TARİHİ OLAN BÜYÜK BİR TAKIMIN OYUNCUSUYUM"

        Beşiktaş’ta olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ndour, “Burada çok mutluyum gerçekten. Şu an çok büyük bir takımda oynuyorum. Tarihi olan büyük bir takımın oyuncusuyum. Böyle büyük bir taraftarı olan, sürekli destekleyen bir takımda oynadığım için çok gururluyum. Ayrıca hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bana güvendi, şans verdi. Ben de bu şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Bu şekilde çalışarak daha iyiye gitmeye gayret edeceğim” ifadelerinde bulundu.

        "RAFA VE JOAO MARIO FARKLI OYUNCULAR"

        Beşiktaşlı futbolculardan Rafa Silva’nın hücumda daha çok topla oynamayı ve bire biri seven, Joao Mario’nun ise bağlantı oyuncusu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki İtalyan orta saha, “İkisi farklı oyuncular tabii ki. Rafa’ya baktığınızda daha ofansif bir oyuncu. Joao Mario ise daha bağlantı oyuncusu diyebiliriz. Örneğin Rafa topu isteyen, topla bire bir gitmeyi seven ve bunda da çok iyi işler yapan bir oyuncu. Joao Mario’ya baktığınız zaman o daha çok hücuma destek veren, hücum oyuncularını destekleyen ve oyun kurulumunda topla çıkarken orada bir bağlantı oyuncusu. Bu anlamda ikisi de farklı oyuncular” diye konuştu.

        "İYİ BİR REAKSİYON VERME ZAMANI"

        Malmö maçını kazanmak istediklerini dile getiren Cher Ndour, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Maalesef ligde son iki maçımızı kaybettik. Yarın Avrupa Ligi’nde oynayacağız. Avrupa Ligi’ndeki son maçımızda güçlü bir Lyon’a karşı iyi bir zaferle 3 puanla bitirdik. Galatasaray mücadelesinde bence iyi oynamıştık. Kötü oynamamıştık, iyi bir maç çıkarmıştık. Kasımpaşa maçı kabul edilemez bir mağlubiyetti. Kötüydük. Şu an aslında iyi bir reaksiyon verme zamanı. İyi bir reaksiyon verip, taraftarımızın desteğiyle yarın kazanmak için sahada olacağız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa