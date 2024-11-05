Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda TSİ 18.30’da oynanacak mücadeleyi Alman Hakem Sven Jablonski yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Cher Ndour, “Yarın zor bir maç olacak. Fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Oyun temposu olarak yüksek oynayan bir takım. Onlardan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle, yüksek oyun tempomuzla ve taraftarımızın desteğiyle yarınki maçta elimizden geleni yapıp bir 3 puan daha almak istiyoruz” diye konuştu.

"TARİHİ OLAN BÜYÜK BİR TAKIMIN OYUNCUSUYUM"

Beşiktaş’ta olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ndour, “Burada çok mutluyum gerçekten. Şu an çok büyük bir takımda oynuyorum. Tarihi olan büyük bir takımın oyuncusuyum. Böyle büyük bir taraftarı olan, sürekli destekleyen bir takımda oynadığım için çok gururluyum. Ayrıca hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bana güvendi, şans verdi. Ben de bu şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Bu şekilde çalışarak daha iyiye gitmeye gayret edeceğim” ifadelerinde bulundu.

"RAFA VE JOAO MARIO FARKLI OYUNCULAR"

Beşiktaşlı futbolculardan Rafa Silva’nın hücumda daha çok topla oynamayı ve bire biri seven, Joao Mario’nun ise bağlantı oyuncusu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki İtalyan orta saha, “İkisi farklı oyuncular tabii ki. Rafa’ya baktığınızda daha ofansif bir oyuncu. Joao Mario ise daha bağlantı oyuncusu diyebiliriz. Örneğin Rafa topu isteyen, topla bire bir gitmeyi seven ve bunda da çok iyi işler yapan bir oyuncu. Joao Mario’ya baktığınız zaman o daha çok hücuma destek veren, hücum oyuncularını destekleyen ve oyun kurulumunda topla çıkarken orada bir bağlantı oyuncusu. Bu anlamda ikisi de farklı oyuncular” diye konuştu.