Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Beşiktaş'ın Konferans Ligi muhtemel rakipleri ve play-off turu maç tarihleri...
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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler sorusu yanıt buldu. Bugün yapılan UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Kura sonrası siyah-beyazlıların 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçerse Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacağı muhtemel takımlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Beşiktaş'ın Konferans Ligi muhtemel rakipleri ve maç takvimi…
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BEŞİKTAŞ’IN KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off'ta Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
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ST. PATRİCK'S - BEŞİKTAŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Beşiktaş, St. Patrick's eşleşmesindeki ilk maçını 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
İkinci maç ise 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
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BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi'nde play-off maçları ise 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Beşiktaş, turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabına yazdıracak.
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