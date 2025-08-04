Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler sorusu yanıt buldu. Bugün yapılan UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. Kura sonrası siyah-beyazlıların 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçerse Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacağı muhtemel takımlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Beşiktaş'ın Konferans Ligi muhtemel rakipleri ve maç takvimi…