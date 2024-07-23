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        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:28
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        Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor!
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        Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

        Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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