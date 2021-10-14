Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor. Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 6 yenilgi sonunda 15. sırada yer aldı.
SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2) ve Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.
N'KOUDOU, MEHMET TOPAL VE KENAN KARAMAN OYNAMAYACAK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in durumu ise antrenman sonrası netlik kazanacak.
5 OYUNCU DÖNDÜ
Sakat ve hasta olan 5 oyuncunun ise milli arada tedavileri tamamlandı. Sakat oyunculardan Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza takıma katıldı. Altay maçı öncesi yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero da karantina sürecini tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu 5 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.
BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!