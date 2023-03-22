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Beşiktaş, yağmur altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan izinli olduğu için, Tayyip Talha Sanuç, Rosier ve Gedson tedavileri sebebiyle, izni bittiği halde gelmeyen Dele Alli ise antrenmanda yer almadı

Giriş: 22.03.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, yağmur altında çalıştı
DHA

Beşiktaş, Süper Lig´in 27´nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman basına açık gerçekleşti. Yağmur altında gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan izinli olduğu için, Tayyip Talha Sanuç, Rosier ve Gedson tedavileri sebebiyle, izni bittiği halde gelmeyen Dele Alli ise antrenmanda yer almadı.


Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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