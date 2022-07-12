Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ: 0 - VIKTORIA PLZEN: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 17.00
YAYIN: D-Smart GO - Spor SMART
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk
YEDEKLER: Emre, Rıdvan, Serdar, Cisse, Aytuğ, Ghezzal, Oğuzhan Akgün, Berkay, Abdullah, Hasic, Necati, Kenan, Semih
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
VIKTORIA PLZEN: Stanek, Pernica, Reznik, Havel, Cihak, Sykora, Kopic, Mosquera, Bucha, Kalvach, Chory.
WERDER BREMEN'İ GERİDEN GELEREK DEVİRDİ
Tiroli Stadı'ndaki müsabakaya Beşiktaş, kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Welinton Souza, Necip Uysal, sağ kenarda Valentine Rosier, sol kenarda Umut Meraş, orta alanda Josef de Souza, Gedson Fernandes ile başladı. Siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Ajdin Hasic, Tyler Boyd ve Cenk Tosun oluşturdu.
Siyah-beyazlı takım, ilk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına Josef-Salih Uçan, Welinton-Kenan Karaman, Cenk Tosun-Oğuzhan Akgün değişikliğiyle başladı.
Maçın 48. dakikasında savunmanın arkasına atılan topu takip ederek sağ çaprazdan ceza sahasına giren Benjamin Goller'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak Eren Dinkçi'nin önünde kaldı. Werder Bremenli oyuncu tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
53. dakikada Niclas Füllkrug'un ceza sahası önünden şutunda top az farkla auta giderken, 60. dakikada siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu değişikliği yapıldı.
Teknik direktör Valerien Ismael; Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Rosier-Cisse, Montero-Serdar Saatçı, Gedson-Atiba, Boyd-Emirhan Delibaş, Umut Meraş-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.
67. dakikada Beşiktaş, Emirhan Delibaş'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Salih Uçan penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
77. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Emirhan Delibaş'in sol tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye inerek verdiği pasta ceza alanı içinde topla Oğuzhan Akgün buluştu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı gelişine bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2
Son dakikalarda oyunu yarı alanında kabul eden siyah-beyazlılarda kaleci Emre Bilgin, 89. dakikada Niclas Füllkrug'un arka direkte net bir kafa vuruşunda gole izin vermedi ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!