Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer etti. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.

Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.