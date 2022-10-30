Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş, ikinci Şenol Güneş döneminin ilk maçında 12. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.
SAAT: 17.00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Vodafone Park
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson Fernandes, Cenk, Weghorst
YEDEKLER: Ersin, Montero, Nkoudou, Redmond, Kerem, Necip, Welinton, Muleka, Umut, Tayfur
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ÜMRANİYESPOR: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar
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Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
ŞENOL GÜNEŞ DALYA İLE BAŞLIYOR
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bu karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı... Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkıyor.
4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.
İKİ İSİM DERBİ ÖNCESİ SINIRDA
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
Süper Lig tarihinde Ümraniyespor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş, bugüne kadar rakip olduğu 72 takımın tamamını mağlup etmeyi başardı.
Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ümraniyespor (3B 7M), sadece 27 dakika skor avantajı yakalayabildi. Bir sezonun ilk 11 maçını galibiyetsiz geçen son takım olan Kasımpaşa, 2010/11'in 11'inci karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (2B 1M), iç sahada daha uzun son galibiyet hasretini Mart-Mayıs 2006 arasında kulüp tarihindeki iki Fransız teknik direktörden ilki olan Jean Tigana yönetiminde yaşadı (4 maç).
Bu sezon deplasmanda oynadığı dört Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Ümraniyespor (2B 2M), son karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 yenildi.
İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (3B 2M), daha önceki 10 karşılaşmada olası 30 puanın 25'ini hanesine yazdırmıştı (8G 1B 1M).
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