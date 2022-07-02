Gedson Fernandes ve Romain Saiss'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştıklarını resmi sitesinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Beşiktaş'ın paylaşımında "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadelerine yer verildi.

Transferi sonrasında açıklama yapan Cenk Tosun şunları söyledi:

"Bir gün herkes evine döner.. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim."

"Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması… Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner"

2014-15 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutmuştu. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak dönen milli golcü ağır bir sakatlık yaşamış ve az forma giyebilmişti.