Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam
YARIN
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük