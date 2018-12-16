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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, maçta üstünlüğü eline aldı. İlk gol 45+1'de geldi: Jose Sosa'nın sağ kanattan gönderdiği pas ile arka direkte buluşan Hugo Rodallega, topu göğsü ile kontrol edip kaleci Loris Karius'tan sıyrıldıktan sonra altıpas içerisinden şutunu çekti, top Beşiktaş ağları ile buluştu.

Trabzonspor, ilk yarının sonunda soyunma odasına 1-0 galip girdi.

2. yarıya da hızlı başlayan bordo-mavililer, 47'de çok güzel bir golle farkı 2'ye çıkardı: Ogenyi Onazi'nin yerden pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin çektiği şut kaleci Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu.

57. dakikada Beşiktaş'ı umutlandıran gol geldi: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla sol kanatta buluşan Caner Erkin, ortasını ön direğe yaptı. Bu ortayı uzaklaştırmak isteyen Ogenyi Onazi, topu kendi ağlarına gönderdi.

65'te Trabzonspor'un başarılı ismi Jose Sosa'nın sakatlığı nedeniyle Arjantinli'nin yerine Batuhan Artarslan karşılaşmaya dahil oldu.

67'de Beşiktaş, Dorukhan Toköz'le bir gol daha buldu ancak gol geçersiz sayıldı. Beşiktaş'ın attığı golden önce sol kanatta topla buluşan Jeremain Lens için VAR hakemleri ofsayt kararı verdi.

90+6'da Mustafa Pektemek sonucu ilan etti: 2-2. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Adem Ljajic geçti. Adem Ljajic'in ortası ile ön direkte buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan sekip arka direkte bulunan Mustafa Pektemek'e geldi. Mustafa Pektemek'in yaptığı kafa vuruşunda top Trabzonspor ağları ile buluştu.

Bu sonuçla 2 takım da puanını 26'ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ: 2 - TRABZONSPOR: 2

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal (Dk. 46 Gökhan Gönül), Medel, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma (Dk. 46 Caner Erkin), Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Dk. 82 Mustafa Pektemek)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 64 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Amiri), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 74 Ekuban), Rodallega

GOLLER: Dk. 45+1 Rodallega, Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 57 Onazi (Kendi kalesine), Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Dorukhan Toköz, Dk. 78 Ljajic, Dk. 78 Caner Erkin (Beşiktaş), 90+2 Pereira (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Beşiktaşlı futbolculardan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi, bordo-mavili oyuncunun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen topa kafayla vurdu, Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

8. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Güven Yalçın ön direkte vurdu, top auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta topa müdahale etmek isteyen Karius boşa çıktı. Nwakaeme önünde kalan topu boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

31. dakikada Trabzonspor yarı alanının ortasında topla buluşan Adriano'nun uzaktan şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sosa'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında topu kapan Onazi, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Nwakaeme'ye bıraktı, bordo-mavili oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

52. dakikada Yusuf Yazıcı, korner atışı sonrası Medel'in uzaklaştırdığı topla sağ taç çizgisine yakın noktada buluştu. Trabzonsporlu futbolcunun kaleye gönderdiği topu Karius son anda çelerek golü önledi.

54. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topu arka direkte Caner Erkin indirdi, Ljajic müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı top Onazi'ye çarparak filelerle buluştu: 1-2.

65. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Vida topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz topu filelere gönderdiyse de VAR incelemesinin ardından gol olarak değerlendirilmedi.

87. dakikada Ljajic'in sağdan ortaladığı topa Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topu Caner Erkin kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden topu Mustafa Pektemek kafayla ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre değişikliğe gitmedi. Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıktı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Trabzonspor'u Beşiktaş karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar, Vodafone Park'ta misafir tribün için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi Jose Ernesto Sosa'yı tribüne çağıran Trabzonspor taraftarı, Arjantinli oyuncuya üçlü çektirdi. Beşiktaş taraftarı ise siyah-beyazlı takımın eski futbolcusuna tepki gösterdi. Öte yandan bordo-mavili kafileyi, Vodafone Park'a hareket etmeden önce kaldıkları otelden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yolcu etti.

VODAFONE PARK