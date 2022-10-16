Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Sali, Dele Alli, Ghezzali Nkoudou, Weghorst
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez
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Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA SAISS YOK
Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, karşılaşmada görev alamıyor. Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
SALİH UÇAN DÖNÜYOR
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşuyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.
GEDSON FERNANDES CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, bu mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
FIRTINA TELAFİ PEŞİNDE
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.
TRABZONSPOR, AVCI İLE BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.
Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
11 MAÇTA 2 YENİLGİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.
Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.
DEPLASMANDA HİÇ KAYBETMEDİ
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.
Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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