Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı!
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'a kiralandı.
Kadrosunda yeni transferlere yer açmak isteyen Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına günler kala Tayfur Bingöl Eyüpspor'a kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.