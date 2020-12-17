Kartal, kupada sahneye çıkıyor!

Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçına sahne olacak zorlu randevuyu kazanan adını son 16'ya yazdıracak. İşte merakla beklenen Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı mücadelesi öncesi son bilgiler...

BEŞİKTAŞ TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş : Utku Yuvakuran, Montero, Welinton, Rıdvan, Rosier, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Aboubakar, Larin