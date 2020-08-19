Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi" diye konuştu.