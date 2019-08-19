Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Kartal, ilk olarak 26 yaşındaki Sambacı ile yıllığı 2 milyon Euro'ya el sıkışırken, kulübü Gremio’ya da 4 milyon Euro teklif etti. Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Gremio indirime yanaşmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.