Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Daha önce de bu oyuncuyu isteyen İtalyan Kulübü’nün Beşiktaş ile pazarlık masasına oturduğu ifade edildi. Kartal’ın bonservis için 7 milyon euro talep ettiği vurgulanırken, Fiorentinalı yöneticlier bu rakamın yüksek olduğunu belirterek, indirim talebinde bulundular.