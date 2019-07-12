Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KARTAL, LIOI İLE KANATLANACAK
Transferde yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan Beşiktaş için Arjantin’den bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayınlanan Diario Panorama Gazetesi, Siyah-Beyazlı takımın Rosario Central formasını giyen Andres Lioi’ye büyük oranda anlaştığını ileri sürdü.
Gazete uzun süredir Cordoba ile görüşme halinde olan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun son anda karar değiştirdiğini ve Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık anlaşması yapıldığını ifade etti.
Arjantinli gazeteci Adriano Savilli de Twitter hesabında, “Lioi, Beşiktaş ile kontrat detaylarını görüşüyor. Cordoba tam işi bitirdi derken devreye giren Türk ekibi onu kaptı. Lioi yarın (bugün) takımından ayrılacak ve satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına 350 bin euroya Beşiktaş’a gidecek” diye yazdı.
DORUKHAN AN MESELESİ
Dorukhan Toköz’ün Udinese transferinde mutlu sona ulaşıldığı ileri sürüldü. İtalyan La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre daha önce Beşiktaşlı oyuncu için 7 milyon euro + 1 milyon euro da bonus teklifinde bulunan Udinese, Siyah-Beyazlılar’ın geri adım atmaması üzerine fiyat artırımına gitti.
Son olarak Beşiktaş’ın istediği 10 milyon euroyu vermeyi kabul eden İtalyanlar, böylece transferi gerçekleştirdi.
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