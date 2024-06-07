Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Mats Hummels, Berghuis, Weghorst...
Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u, sportif direktörlüğe ise Brad Friedel'ı getiren Beşiktaş gözünü transfere çevirdi. Stopere Mats Hummels'i almak isteyen siyah-beyazlılar, kanat için ise Ajax'tan ayrılması gündemde olan Steven Berghuis'in peşinde. Beşiktaş, Aboubakar'la yolları ayırması halinde ise forvet adayları arasına tanıdık bir ismi alabilir
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Beşiktaş'ta sezon bitiminin ardından transfer hareketliliği başladı.
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Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirirken sportif direktörlük için ise ABD'li eski kaleci Brad Friedel ile anlaşmaya vardı.
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Siyah-beyazlılar, bu gelişmelerin ardından 1 Temmuz'da başlayacak olan sezon hazırlıkları öncesinde transferde gaza basacak.
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Stopere tecrübeli lider bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş transfer komitesi Dortmund ile sözleşmesi biten Mats Hummels için yoğun mesai içinde.
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ABD ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen 35 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekibi Roma da talip.
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Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu için şartları zorlamaya karar verirken taraftarlar da sosyal medyadan "#ComeToBesiktas" kampanyasına başladı.
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GÖZLER BERGHUIS'TE
Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelen Steven Berghuis'e de ilgisi devam ediyor.
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Siyah-beyazlılar, Ajax'tan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti.
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1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı kanat için kulübüyle de temas kuruldu.
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Beşiktaş, Ghezzal'in ayrılığının ardından sağ kanada Berghuis'i getirerek taraftarını da coşturmayı hedefliyor.
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SÜRPRİZ ADAY: WEGHORST
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi en önemli gündem maddelerinden birisi yeni forvetin kim olacağı...
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Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Kamerunlu futbolcunun 3.1 milyon Euro'luk maaşı bu konuda en büyük engel.
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32 yaşındaki futbolcu maaşını bırakıp ayrılmaya şimdilik sıcak bakmazken gelen tekliflere göre durum tekrar masaya yatırılacak.
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Beşiktaş'ın Aboubakar ile yolları ayırması halinde ise gündemine yine tanıdık bir isim gelebilir: Wout Weghorst...
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Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcunun Premier Lig'de bir kez daha küme düşen Burnley ile ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
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İngiliz ekibinde devam etmeyecek olan teklifleri değerlendirmeye alan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.
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Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet için Weghorst'u da değerlendirmeye alıp kesin kararını verecek.
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Weghorst geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.
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Beşiktaş'a 2022-23 sezonunun başında Burnley'den kiralanan Weghorst, devre arasında gelen teklif sonrası Manchester United'ın yolunu tutmuş ama aradığını bulamamıştı.