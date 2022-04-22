Beşiktaş'tan Ozan hamlesi

Beşiktaş, Ozan Tufan transferinde mutlu sona yakın. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; milli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı için mutsuz olan Ozan Tufan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istiyor. Ailesi de İstanbul'da yaşamak istediği için siyah beyazlı kulübün teklifini kabul etti.

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile görüşecek. Çebi mevkidaşıyla yapacağı görüşmede makul bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısını Premier lig ekibi Watford'ta kiralık geçiren Ozan Tufan, İngiliz ekibiyle de Fenerbahçe formasıyla da 9'ar maça çıktı. 18 maçta gol ve asist katkısı yapamamıştı.