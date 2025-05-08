Beşiktaş'tan orta alana gençlik aşısı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Beşiktaş, Slovakya ekibi Dunajska Streda forması giyen orta saha oyuncusu Mahmudu Bajo’yu gündemine aldı.
Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Slovakya temsilcisi Dunajska Streda'nın yetkilileriyle temas kurarken 20 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı.
Gambiyalı oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada Dunajska Streda formasını giydi.
Slovakya ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bajo'nun piyasa değeri ise 1 milyon Euro.
Bajo, bu sezon Dunajska Streda'da 31 maçta forma giydi.